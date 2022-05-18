Maske takmayanlar, toplu taşımada huzursuzluk çıkarıyor

Göksel Çağlav Ankara

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 27 Nisan’dan itibaren açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılırken sağlık kuruluşlarının kapalı alanları ile tüm toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine gönderdiği genelgede de “Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar maske zorunluluğuna devam edilecektir” denilmişti. Buna rağmen özellikle metropollerde, toplu taşıma araçların maske takmayarak binenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Uyarılara rağmen maske takmayanlarla kurallara uyarak maske takanlar arasında da sıkça tartışmalar yaşanıyor. Belediye otobüslerinde şoförler araca binen vatandaşları maske takma zorunluluğunu hatırlatarak maskelerin burnu da kapatacak şekilde takılması uyarısında bulunuyor. Maskesini, şoförü geçene kadar takan bazı kişiler şoför mahallini geçer geçmez ya çıkarıyor ya da çenesine kadar indiriyor. Bu da diğer maske takan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Karakola kadar süren maske tartışmaları

Özellikle mesai saatleri başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğunluk yaşanan toplu taşıma araçlarında, maske takmayarak kural ihlali yapanlar ile maske takanlar arasında sıklıkla tartışma yaşanıyor. Maske tartışmaların uzaması durumunda arbedeler yaşanırken, bazen büyüyen tartışmalarda kavga çıkıp karakolluk bile olanlar bulunuyor. Metrolarda da durum farklı değil, güvenlik görevlileri tarafından uyarılan maskesiz kişiler, görevlileri geçip vagona bindikten sonra yine maskeleri çıkararak huzursuzluk oluşturmaya devam ediyorlar.