  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak
Spor

Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:07:03 -
Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak

ANKARA (AA) - Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 2. etap karşılaşmaları yarın Adana'da başlayacak.

Adana'da Adnan Menderes Spor Salonu'nda hafta sonu yapılacak organizasyona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı erkeklerde Yalova Belediyespor, kadınlarda ise Fenerbahçe, Trabzonspor, Kocasinan Belediyespor, Çorum Gençlik Spor ve Merit Grup Real Mardin katılamayacak. Söz konusu takımların maçları ileriki etaplarda oynanacak.

Ertelenen maçlardan dolayı boş olan masalarda, kadın takımlarının müracaat etmesi halinde bir sonraki etaplarda oynanacak karşılaşmalara izin verilecek.

Süper Lig'de Balıkesir'de yapılan ilk etap sonunda erkeklerde Beşiktaş, KBS MTD ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadınlarda ise Fenerbahçe, TİGEM, Kocasinan Belediyespor ile Trabzonspor ilk sırayı paylaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bütün savcıları göreve çağırıyoruz: Yüce Kitabımıza akılalmaz hakaretler!
İSLAM

Bütün savcıları göreve çağırıyoruz: Yüce Kitabımıza akılalmaz hakaretler!

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sayfasını yırtarak İslam'a hakaretler savuran İbrahim Atabey adlı alçaktan sonra Atabey'in akıl hocası oldu..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
'Fransa’nın Başkonsolosu intihar etti'
Dünya

'Fransa’nın Başkonsolosu intihar etti'

Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu Denis François intihar etti.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay