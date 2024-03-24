Mart ayının son günlerinde Meteorolojiden bir kritik uyarı daha! 7 ile dikkat..

Gök gürültülü sağanak yağış uyarısının yapıldığı açıklamada; Çanakkale, Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve İzmir'de dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale’nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."