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Ekonomi Mart ayı işsizlik ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği hesaba yattı mı?
Ekonomi

Mart ayı işsizlik ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği hesaba yattı mı?

Son dakika haberine göre, korona salgını döneminde çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı mart ayı ödenelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan beklenen açıklama geldi. Peki Mart ayı işsizlik ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği hesaba yattı mı? İşte kısa çalışma ödeneği, işsizlik parası ödeme tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:12:00 - 2021-03-31 12:24:24
Mart ayı işsizlik ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği hesaba yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin olarak “Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.” demişti. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart’ta sona eriyor.

 

 

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