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Gündem Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!
Gündem

Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!

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Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!

Koza TV canlı yayınında konuşan Özel, Yavaş'ın Beştepe’den randevu isteyeceğinden önceden haberi olduğunu belirterek gövde gösterisi yapmaya çalıştı.

Siyasette "benim haberim vardı" yarışına giren Özgür Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti" diyerek durumdan pay çıkarmaya çalıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın yatırım ve projelerini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede başkentte hayata geçirilmesi planlanan altyapı ve metro projelerine yönelik süreçlerin ele alındığı öğrenildi.

 

ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA YORUM

Gelişmeye ilişkin ilk siyasi değerlendirme ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Katıldığı Koza TV canlı yayınında konuşan Özel, Yavaş'ın projeler için randevu talep edeceğinden daha önceden haberi olduğunu belirtti.

"GÖRÜŞME TALEP ETTİĞİNİ BANA SÖYLEMİŞTİ"

Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti." ifadelerini kullandı. Açıklamanın CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Özel'den gelmesi kulislerde dikkat çekti.

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