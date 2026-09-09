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Gündem Huylu huyundan vazgeçer mi? 9 Eylül Resepsiyonu “alkolsüz” deniliyordu meğer…
Gündem

Huylu huyundan vazgeçer mi? 9 Eylül Resepsiyonu “alkolsüz” deniliyordu meğer…

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Huylu huyundan vazgeçer mi? 9 Eylül Resepsiyonu "alkolsüz" deniliyordu meğer…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Eylül’ün 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyon öncesinde programın “alkolsüz” olacağı gündeme gelmişti. Ancak OdaTV’nin haberine göre 8 Eylül akşamı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen davette isteyen konuklara alkollü içecek servisi yapıldı. Geceden yayımlanan fotoğraflardaki görüntüler de dikkat çekti.

İzmir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu, alkol tartışmasıyla gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, 8 Eylül akşamı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen resepsiyon öncesinde programın bu yıl alkolsüz yapılacağı yönünde haberler gündeme gelmişti.

Ancak resepsiyonun ardından ortaya çıkan görüntüler farklı bir tabloyu gündeme taşıdı.

“ALKOLSÜZ OLACAK” DENİLMİŞTİ

Resepsiyondan önce yaklaşık bir hafta boyunca organizasyonda alkollü içecek servis edilmeyeceği yönündeki bilgiler kamuoyuna yansımıştı.

Cemil Tugay ise resepsiyon öncesinde gündeme gelen alkol tartışmalarına ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

OdaTV’nin haberine göre, 8 Eylül akşamı gerçekleştirilen resepsiyonda isteyen davetlilere alkollü içecek de servis edildi.

FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Resepsiyon sırasında çekilen ve daha sonra yayımlanan fotoğraflar da tartışmayı büyüttü.

Görüntülerde masalarda alkollü içecek olduğu değerlendirilen şişe ve kadehlerin bulunduğu, servis görevlilerinin de davetlilere içecek ikram ettiği görüldü.

Böylece resepsiyonun tamamen alkolsüz gerçekleştirildiği yönündeki bilgiler tartışmalı hale geldi.

“ALKOLSÜZ RESEPSİYON” TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Gecenin ardından gündemin ana başlıklarından biri ise resepsiyondaki içki servisi oldu.

Öncesinde “alkolsüz olacak” haberleriyle gündeme gelen organizasyonda alkol servis edildiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkması, “9 Eylül resepsiyonu gerçekten alkolsüz müydü?” tartışmasını beraberinde getirdi.

OdaTV'nin aktardığı bilgilere göre isteyen davetlilere alkol servis edilmesi, resepsiyon öncesinde kamuoyuna yansıyan bilgilerle gecede yaşananlar arasındaki farkı ortaya koydu.

İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!
İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!

Siyaset

İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!

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