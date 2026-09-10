CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı!
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CHP’nin kuruluş yıl dönümü bahaniyle düzenlenen resepsiyonda parti içindeki taht kavgaları ve derin çatlaklar bir kez daha kamuoyunun gözleri önüne serildi. Resepsiyonda devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel sayesinde partiye dönen Muharrem İnce’nin yan yana samimi görüntüler vermesi, fondaş ve Yeni Partili çevrelerde adeta kriz çıkardı. "Özgür Özel sayesinde partiye döndün, bu görüntü nedir?" sözleriyle İnce’ye yüklenen partililer, CHP içerisindeki çok başlılığı ve hesaplaşmaları gözler önüne serdi.
CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara'da gün boyunca devam etti. Anıtkabir'deki programın ardından CHP Genel Merkezi'nde “9 Eylül Resepsiyonu” düzenlendi. Resepsiyona parti teşkilatından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.
Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesi oldu.
İNCE İLE KILIÇDAROĞLU YAN YANA
Resepsiyonda Kılıçdaroğlu ve İnce'nin yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay da aynı karede yer aldı.
YENİ PARTİLİLERDEN İNCE'YE TEPKİ
İnce ile Kılıçdaroğlu'nun yan yana görüntü vermesi, CHP'de son dönemde yaşanan ayrışmalar nedeniyle tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı Yeni Partililer görüntüleri gündeme getirerek Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. İnce'ye yöneltilen tepkilerde, “ Özgür Özel sayesinde partiye geri döndün, bu görüntü nedir?” ifadeleri kullanıldı.
Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin ardından Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde CHP'ye geri dönmüştü.
İNCE: PARTİMİ BÖYLE BİR GÜNDE YALNIZ BIRAKMADIM
Resepsiyonda açıklama yapan Muharrem İnce ise CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı ve böyle bir günde partisini yalnız bırakmadığını söyledi.
MANSUR YAVAŞ RESEPSİYONA KATILMADI
Gecenin bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyonda yer almaması oldu. Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın katılmamasına ilişkin herhangi bir kırgınlığı olmadığını söyledi.
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