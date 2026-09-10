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Ekonomi
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Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

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AA Giriş Tarihi:

Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu’daki petrol arzında yaşanan kesintiler nedeniyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı öngörülerini yukarı yönlü revize etti.

#1
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı ağustosta 91 dolara yükseldi. Bu seviye önceki aya göre 7 dolarlık yükselişe işaret ederken yükselişte Orta Doğu'dan petrol ihracatının kısıtlı kalması ve bölgedeki üretim kesintilerinin artması etkili oldu.

#2
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

Küresel petrol stoklarının bu yıl yaklaşık 400 milyon varil azaldığı, yıl sonuna kadar gerilemeye devam edeceği ve bunun petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutacağı tahmin ediliyor. Buna göre, bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 91,01 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat önceki raporda 86,81 dolar olarak tahmin edilmişti.

#3
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 84,65 dolar olacağı hesaplanıyor. Geçen ayki raporda, bu fiyat 80,88 dolar olarak belirtilmişti. EIA, 2027 yılına ilişkin petrol fiyatı tahminlerini de önceki rapora göre yukarı yönlü revize etti.

#4
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

Brent petrolün ortalama varil fiyatının 2027'de 73,74 dolar, WTI petrolün ortalama varil fiyatının ise 69,74 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen ay Brent petrol için 69,39 dolar, WTI için 65,39 dolar öngörülmüştü.

#5
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

EIA, söz konusu yukarı yönlü revizyonuna rağmen gelecek yıl için petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi beklentisini koruyor.

#6
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

Buna göre, Orta Doğu'dan petrol ihracatının kademeli olarak artması, üretim kesintilerinin büyük bölümünün 2027'nin ikinci yarısında sona ermesi ve küresel petrol stoklarının yeniden artmaya başlamasıyla Brent petrolün ortalama varil fiyatının yılın ikinci yarısında 67 dolara kadar gerilemesi bekleniyor.

#7
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

Ancak Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergahlardaki petrol akışlarından kaynaklı kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının da artabileceği değerlendiriliyor.

#8
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

- ABD'nin ham petrol üretiminde artış beklentisi Küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 100 milyon 620 bin varil, 2027'de ise 109 milyon 880 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

#9
Foto - Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

Küresel üretimde gelecek yıl beklenen artışta, Orta Doğu'da üretim kesintilerinin sona ermesinin yanı sıra diğer üretici ülkelerdeki arz artışlarının etkili olması bekleniyor. ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin ise bu yıl 13 milyon 830 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 260 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

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