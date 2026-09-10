Küresel stoklar tepetaklak! Petrol tahmininde kötü haber

Küresel petrol stoklarının bu yıl yaklaşık 400 milyon varil azaldığı, yıl sonuna kadar gerilemeye devam edeceği ve bunun petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutacağı tahmin ediliyor. Buna göre, bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 91,01 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat önceki raporda 86,81 dolar olarak tahmin edilmişti.