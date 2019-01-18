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Marslı filmi sinemalarda! Marslı filmi konusu ve Marslı filminde hangi oyuncular oynadı?

Dizilerin tatile girmesi ile televizyon ekranlarında sevilen filmler yayınlanmaya devam ediyor. Mars’a göreve giden astronotun başına gelen olayların anlatıldığı Marslı filminin konusu merak ediliyor!

18 Ocak 2019 Cuma 20:14
Marslı filmi sinemalarda! Marslı filmi konusu ve Marslı filminde hangi oyuncular oynadı?

Dizilerin tatile girmesi ile televizyon ekranlarında sevilen filmler yayınlanmaya devam ediyor. Mars’a göreve giden astronotun başına gelen olayların anlatıldığı Marslı filminin konusu merak ediliyor!

2015 yılı yapımı bilim kurgu filmi olan Marslı filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilmesinin ardından yaşananları aktarıyor. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir. İşte filme dair merak edilenler…

Marslı filminin konusu

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir…

En sevilen bilimkurgu kitaplarından biri olan Andy Weir imzalı The Martian, ülkemizde de yakın zamanda “Marslı” adıyla basılmıştı. Marsta mahsur kalan maharetli astronot Mark’ın günlüklerinden derlenen çetin bir hayat mücadelesini anlatan filmin başrolünde Matt Damon yer alırken kadroda kendisine Sean Bean, Kate Mara, Jessica Chastain, Jeff Daniels ve Michael Pena gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise türün sevilen yönetmeni Ridley Scott var.

Marslı filmi nerede çekildi?

Marslı'nın iç sahnelerinin çekimi için Macaristan, Budapeşte dışında Korda Studios'da gerçekleşti. Film vizyona girdiği ilk haftada sadece ABD'de 55 milyon dolar (165 milyon TL) hasılat elde etti.

Marslı filmi oyuncuları

Matt Damon Rolü : Mark Watney

Jessica Chastain Rolü : Melissa Lewis

Kristen Wiig Rolü : Annie Montrose

Jeff Daniels Rolü : Teddy Sanders

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:14
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