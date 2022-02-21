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Spor Marsilya'ya Velodrome'da Clermont şoku
Spor

Marsilya'ya Velodrome'da Clermont şoku

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Marsilya, Clermont'a 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 02:00:00 -
Marsilya'ya Velodrome'da Clermont şoku

Ligue 1'in 25. haftasının son karşılaşmasında Marsilya evinde Clermont'u konuk etti.

Konuk takım, Mohamed Bayo'nun 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Jim Allevinah'in golüyle fark 2'ye çıktı.

Clermont sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi.

Bu skorla Marsilya 46 puanla 2. sırada, Clermont ise 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Puan tablosunda Marsilya'nın, 3. sıradaki Nice ile puan farkı 4'ten 1'e düşmüş oldu. Ligue 1'in lideri PSG, 59 puana sahip.

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