Mars gezgini emekliye ayrılıyor

Kasım ayında NASA, toz kalınlaşmaya ve InSight'ın gücünü boğmaya devam ettiği için, uzay aracının zamanının sona erebileceği konusunda uyarmıştı.

2 Kasım'da yaptığı bir güncellemede, "Güneş panellerindeki rüzgarla savrulan toz kalınlaştıkça uzay aracının güç üretimi azalmaya devam ediyor. Sonunun önümüzdeki birkaç hafta içinde gelmesi bekleniyor" demişti.

Pazartesi günü NASA InSight Twitter hesabında paylaşılan bir mesajda: “Gücüm gerçekten çok düşük, bu yüzden gönderebileceğim son görüntü bu olabilir. Yine de benim için endişelenme. Burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, yapacağım ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle kaldığın için teşekkürler." denildi.

Bir kazıcı ve deprem monitörüyle donanmış robotik jeolog, ilk olarak Kasım 2018'de Elysium Planitia bölgesine indi.

O zamandan beri jeolojik kazılar üstlendi ve doğrudan Mars yüzeyine yerleştirilmiş yüksek teknolojili bir sismometre kullanarak depremlerin ilk ölçümlerini yaptı.