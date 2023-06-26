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Yerel Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi!
Yerel

Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 16:57:00 -
Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının başladığı alanda cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının başladığı alanda cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında cesedin Belçika vatandaşı Mohammed Khiari'ye (32) ait olduğu belirlendi.

Bu arada Belçikalı turistin, yangının başlamasından dakikalar önce güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsünde, tek başına çevresine bakarak yürüdüğü görülüyor.

Sarıana Mahallesi'nde bulunan Sarıana Türbesi arkasındaki ormanlık alanda 23 Haziran Cuma günü orman yangını çıkmıştı. Ekiplerce kontrol altına alınıp söndürülen yangının başladığı bölgede yanmış erkek cesedi bulunmuştu. AA
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