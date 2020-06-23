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Aktüel

Marmaris'te hortum plajda hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:27:18 -
Marmaris'te hortum plajda hasara neden oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan hortum ağaçları devirdi, plajdaki işletmede hasara yol açtı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Çamlı Mahallesi'ndeki İncekum mevkisinde hortum oluştu.

Hortum bölgedeki bazı ağaçları devirdi, İncekum Plajı'ndaki işletmede hasara neden oldu.

Plaj işletmecisi Cemal Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun bir anda oluştuğunu, her şeyin kısa sürede olup bittiğini söyledi.

Hortum anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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