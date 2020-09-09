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Aktüel Marmaris'te balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Marmaris'te balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:09:08 -
Marmaris'te balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adaköy Mahallesi Yalancı Boğaz mevkisindeki balıkçı barınağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede barınaktaki konteynere ve yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, balıkçı barınağı ve konteyner kullanılamaz hale geldi, ormanlık alan küçük çaplı zarar gördü.

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