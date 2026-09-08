Marmaris 2026 sezonunda 76 kurvaziyer gemisi ağırlayacak, sezon Aralık sonuna uzadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Nisan'da başlayan 2026 kurvaziyer sezonunda, Ağustos sonu itibarıyla 40 gemiyle 155 bin yolcu ve mürettebat ağırlandı. Yeni görüşmelerin ardından programa 36 sefer daha eklendi ve sezon Aralık sonuna kadar uzatıldı; ilçe bu yıl toplam 76 kurvaziyer gemisi ağırlayarak geçen yılın 4 katına çıkmış olacak.

Hem geliş hem de biniş hizmeti verilen Marmaris'te yıl sonunda toplam yolcu ve mürettebat sayısının yaklaşık 270 bine ulaşması bekleniyor. Geçen yıl bu sayı 60 bin seviyesinde kalmıştı.

Kurvaziyer sezonu ilçede yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmadı. Normal şartlarda Ekim sonunda ya da Kasım başında sona ermesi beklenen seferler, Aroya Manara kurvaziyer gemisiyle yapılan görüşmeler sonucunda uzadı; yıl sonuna kadar programa 12 yeni sefer dahil edildi. Yılın kalan bölümünde toplam 36 seferle yaklaşık 115 bin yolcu ve mürettebatın daha ilçede ağırlanması planlanıyor.

Ayhan: "Bu da büyük bir sıçrama"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, geçen yılki tabloyla kıyaslayarak "Geçtiğimiz yıl 60 bin olan rakamın bu yıl toplam 270 bin civarında gerçekleşecek olması dört katın üzerinde bir artış olmuş olacak. Bu da büyük bir sıçrama" dedi.

2027 hazırlıklarının başladığını anlatan Ayhan, "Önümüzdeki yıl için şu ana kadar 70'in üzerinde sefer planlanmış durumda. Bundan sonra da bunların çalışmalarını yürüteceğiz. Bunun daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ayhan, kurvaziyer yolcularının Marmaris'te özellikle çarşıyı, Kaleiçi'ni, Marmaris Kalesi'ni, yat limanını ve sahil hattını gezdiğini, çevredeki doğal ve kültürel tarih alanlarını da ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Aroya Manara, biniş noktası için Marmaris'i seçti

Marmaris'e sefer düzenleyen, bin 678 kabinli Aroya Manara'nın otel müdürü Marco Manager, bu sezon ilçeye toplam 16 ziyaret gerçekleştirdiklerini ve çok iyi bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Manager, geminin 14 Ağustos'ta charter seferine çıkmadan önce İtalya'ya yapılacak yeniden konumlandırma seferinde yolcu biniş noktası olarak Bodrum ve Marmaris'i değerlendirdiklerini anlattı: "Altyapısı ve sahip olduğu alan nedeniyle Marmaris'i tercih ettik. Marmaris, bu konuda Bodrum'dan çok daha iyi imkanlara sahipti."

Şehri "Biraz Riviera'yı andırıyor" sözleriyle tarif eden Manager, misafir geri bildirimlerinde yolcuların Marmaris ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu gördüklerini aktardı. Manager, "Misafirlerimiz Marmaris'i fiyat-performans açısından oldukça cazip buluyor" dedi.

Yunan adalarındaki rotalarla karşılaştırma yapan Manager, bazı destinasyonların yolcular tarafından pahalı bulunduğunu söyledi: "Örneğin Mikonos gibi destinasyonların biraz abartılmış ve pahalı olduğunu düşünüyorlar. Buna karşılık misafirlerimiz Marmaris'teki restoranları, çevreyi ve manzarayı çok beğeniyor. Şehirde özgürce yürüyebiliyor, rahatça gezip keyifli vakit geçirebiliyorlar."

Kızıldeniz'deki jeopolitik gelişmeler nedeniyle bir ay boyunca farklı bir program uygulanacağını belirten Manager, ardından İstanbul'un da yer aldığı kış sezonu Akdeniz programına dönüleceğini söyledi. Manager, "Marmaris'e sezon boyunca sık sık geleceğiz. Burası misafirlerimiz tarafından oldukça beğenilen bir liman ve Marmaris ile aramızdaki iş birliğinden son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

Marmaris'ten binen yolcular İskenderiye'ye gidiyor

Marmaris, farklı ülkelerden gelen turistler için yolcu biniş noktası olarak da kullanılıyor. İran, Özbekistan, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen yolcular, Marmaris'ten gemiye binerek Mısır'ın İskenderiye kentine gidiyor. 8 Eylül'de yaklaşık 3 bin yolcu, gemi tatiline Marmaris'ten başladı.