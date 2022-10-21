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Gündem Marmaray'da üzen olay!
Gündem

Marmaray'da üzen olay!

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 15:39:00 -
Marmaray'da üzen olay!

Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti. İntihar haberi, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından doğrulandı. İntihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinin Kazlıçeşme-Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı.

"Seferler tek hattan gecikmeli işleniyor"

Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

 

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Yorumlar

Abdullah biri

Allah affetsin. Gülüp kınamaya gelmez. İbni arabi müslüman delirmedukce intihar etmez der. 
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