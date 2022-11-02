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Yerel Marmaray'da seferler durduruldu! İstasyonda 'peronları terk edin' anonsu yapıldı
Yerel

Marmaray'da seferler durduruldu! İstasyonda 'peronları terk edin' anonsu yapıldı

Üsküdar Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir nedenle seferler durdurulurken istasyonda 'peronları terk edin' anonsu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 18:52:00 - 2022-11-02 19:14:12

Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı. İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.

Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi.

İstasyonda anons yapıldı

İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

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