Marmaray'da intihar!
Marmaray Pendik İstasyonu'nda raylara atlayan kişi, trenin altında kalarak feci şekilde can verdi.
Olay, Marmaray Pendik İstasyonu'nda saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs Kartal istikametinden gelen treninin önüne atladı.
Trenin altında kalan şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tren seferleri geçici olarak durdurulurken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Geçici olarak durdurulan Marmaray seferleri yeniden başladı.