  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Marmaray'da intihar!

Marmaray Pendik İstasyonu'nda raylara atlayan kişi, trenin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:21:00 -
Marmaray'da intihar!

Olay, Marmaray Pendik İstasyonu'nda saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs Kartal istikametinden gelen treninin önüne atladı.

Trenin altında kalan şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tren seferleri geçici olarak durdurulurken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geçici olarak durdurulan Marmaray seferleri yeniden başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı