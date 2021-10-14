Halkalı-Gebze ulaşımı kolaylaştıran, kesintisiz ulaşım sağlayan Marmaray her gün milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Marmaray kullanacak olanlar ise İstanbulkartları olmamaları halinde metroya nasıl binebileceklerini araştırıyor. İstanbulkartı olmayan vatandaşlar tek kullanımlık kartlardan alarak ulaşım araçlarını kullanıyor. Peki, tek kullanımlık kartlar nerelerde satılıyor?

Marmaray tek kullanımlık bilet nereden alınır?

İstanbulkart dolumu da yapılan ‘Biletmatikler’ metrobüs, Marmaray duraklarında bulunuyor. Biletmatik cihazlarından tek kullanımlık kartlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca metro, metrobüs gibi ulaşım araçlarının duraklarına yakın büfelerde de tek kullanımlık kartlar satılıyor.