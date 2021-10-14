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Yaşam Marmaray tek kullanımlık bilet nereden alınır?
Yaşam

Marmaray tek kullanımlık bilet nereden alınır?

Tek kullanımlık otobüs metro bileti nerede satılıyor? İstanbul’da toplu ulaşım için İstanbulkartlar ve tek kullanımlık kartlar kullanıyor. İstanbulkartı bulunmayan ve tek kullanımlık kart satın almak isteyenler nereden nasıl ulaşım kartı alabileceklerini merak ediyor. Peki, tek kullanımlık kartlar duraklarda satılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 15:44:00 -
Marmaray tek kullanımlık bilet nereden alınır?

Halkalı-Gebze ulaşımı kolaylaştıran, kesintisiz ulaşım sağlayan Marmaray her gün milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Marmaray kullanacak olanlar ise İstanbulkartları olmamaları halinde metroya nasıl binebileceklerini araştırıyor. İstanbulkartı olmayan vatandaşlar tek kullanımlık kartlardan alarak ulaşım araçlarını kullanıyor. Peki, tek kullanımlık kartlar nerelerde satılıyor?

Marmaray tek kullanımlık bilet nereden alınır?

İstanbulkart dolumu da yapılan ‘Biletmatikler’ metrobüs, Marmaray duraklarında bulunuyor. Biletmatik cihazlarından tek kullanımlık kartlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca metro, metrobüs gibi ulaşım araçlarının duraklarına yakın büfelerde de tek kullanımlık kartlar satılıyor.

Marmaray'da hangi kartlar geçerli?
Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

Yaşam

Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

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