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Yaşam Marmaray tek kullanımlık bilet HES kodu
Yaşam

Marmaray tek kullanımlık bilet HES kodu

HES kodu olmadan Marmaray’a binilir mi? Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza HES kodu uygulaması girdi. E devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile alınabilen HES kodu toplu ulaşım ve kapalı alanlara girişte zorunlu. Peki, HES kodu olmayan Maramaray kullanamaz mı? Tek kullanımlık biletlere HES yükleniyor mu? Tek kullanımlık bilete HES nereden yükleniyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 15:23:00 -
Marmaray tek kullanımlık bilet HES kodu

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok tedbir alınmaya başlandı. Bu tedbirlerden biri de toplu ulaşım ve kapalı alanlara girişte istenen HES kodları oldu. HES kodu sayesinde kişinin sağlık durumu, temaslı ya da koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı öğrenilebiliyor. Bu sebeple İstanbulkart’lara HES kodu yüklenme zorunluluğu bir yılı aşkın süre önce geldi. Peki, tek kullanımlık biletle HES nasıl yükleniyor?

Marmaray tek kullanımlık bilet HES kodu

İstanbul’da ulaşım için kullanılan seyahat kartı İstanbulkart ile HES kodlarının eşleştirilmesi gerekiyor. Bu işlem İstanbulkart resmi web sitesi üzerinden yapılıyor. Kart numarası ve HES kodu eşleştirildikten sonra İstanbulkart’lar kullanabiliyor. Ancak metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanırken İstanbulkart’ları olmayanlar tek kullanımlık kartlardan satın alarak ulaşım araçlarını kullanabiliyor. Söz konusu bu tek kullanımlık kartlara ise HES kodu yüklenmiyor.

Marmaray'da hangi kartlar geçerli?
Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

Yaşam

Marmaray'da hangi kartlar geçerli?

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