Marmarabirlik rekolte beyan alımına başladı

BURSA (AA) - Yeni ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına başlayan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, doğru alım planı yapılabilmesi için ortaklardan gerçekçi beyan vermelerini istedi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmarabirlik rekolte beyan alımlarıyla 2020-2021 ürün alım kampanyası sürecini başlattı. Ortaklardan, rekolte beyanı alınırken son 5 yılda teslim ettikleri ürün miktarına bakılarak gerçeğe yakın beyan vermeleri sağlanacak.

Ana sözleşmenin ürün alımları ve alımlarda uygulanacak esaslar başlıklı 57. maddesi gereği, rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan ürün alımı yapılmayacak. Rekolte beyan alımları 16 Ekim Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımız gerçekten uzak rekolte beyanı vermekten kaçınmalıdır." uyarısında bulundu.

Geçen yıl 85 bin tonluk rekolte beyanı sebebiyle doğru alım planı yapılmasında büyük sıkıntı yaşandığını anımsatan Asa, "Rekolte beyanı veren 25 bin ortağımızdan 19 bin ortağımız kotasını tamamlamamıştır. Geçtiğimiz yıl yaşanan kısıtlamanın olmaması ve aynı durumun yaşanmaması, gerekse ürün alım kampanyasında doğru alım planı yapılabilmesi için, ortaklarımızın teslim edeceği miktar kadar rekolte beyanı vermesi büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Asa, Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerde ortaklık bilgi güncellemesinin yapıldığına ve bunun önemine dikkati çekerek, bilgi güncellemesiyle birlikte rekolte beyan alımının da yapılabileceğini aktardı.

Marmarabirlik'in fiyatlandırma politikalarının güncel, gerçekçi ve piyasalara yön verici olması gerektiğini vurgulayan Asa, "Marmarabirlik'in görevi piyasaları regüle etmektir. Üreticinin sigortası olan Marmarabirlik, fiyatların düşmesinin önüne geçmek, böylece üreticinin hakkını ve alın terini kollamakla görevlidir. Geçtiğimiz yıl Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapılmadı. Geçmişte kendi deposuna ürününü koyan ortaklarımız bugün ürününün tamamını Marmarabirlik'e teslim etmek istemektedir. Bunun sebebi Marmarabirlik'e duyulan güven ve piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortaklarımızın sıkıntı yaşamadığı alım kampanyası hedefliyoruz"

Her ne kadar lokal kayıplar olsa da "var" yılı olacağını öngördüklerini aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Üreticilerden alınacak gerçeğe yakın rekolte beyanları ile birlikte doğru bir planlama yaparak, ortaklarımızın sıkıntı yaşamadığı bir ürün alım kampanyası hedefliyoruz. Ortaklarımız ürün alımlarıyla ilgili hiçbir şekilde endişeye kapılmasınlar. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de üreticilerimizin yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Popülist bir yaklaşım içerisine girmeden, arz talep dengesi de gözetilerek fiyatlandırma politikaları oluşturulacaktır. Burada amacımız, kurumun gerçeklerini de göz önünde bulundurarak üreticimizin yüzünü güldürmektir. Bugün alınıp yarın pazara sunulan ve randımana göre fiyatlandırma politikasıyla zeytinin mukayese edilmesi doğru değildir. Zeytinin, firesi olan, stok maliyeti yüksek ve 7-8 ay olgunlaştıktan sonra piyasaya sunulan bir ürün olduğu unutulmamalıdır. Bizim hedefimiz üreticimize 1 yıl değil her yıl kazandırmak. Tüm ortaklarımıza hayırlı ve bereketli hasat diliyorum."



