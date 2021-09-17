  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marmara Denizi'nde yeni tehlike
Gündem

Marmara Denizi'nde yeni tehlike

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel Marmara Denizi'ni bekleyen yeni tehlikenin oksijen azlığı olduğunu belirtti. Yücel, bu durumun giderek kötüleşerek devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:55:00 -
Marmara Denizi'nde yeni tehlike

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Müsilaj gözle görülebilir derecede artık değil Marmara’da ancak bu sorunun bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda" dedi.

Yücel, "Marmara’da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorunu hala devam ediyor. Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da giderek kötüleşerek devam ediyor" şeklinde konuştu.

Oksijen azlığının olası sonuçları

Denizlerde oksijenin azalması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getirebilir. Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!

Heykel belediyeciliği yapan CHP, Lüleburgaz'a yeni bir heykel dikti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışıyla Balkan Göç Anıtı'nı..
Diyanet İşleri Başkanı ne kadar görev yapar? Diyanet İşleri Başkanı nasıl seçilir, nasıl atanır?
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı ne kadar görev yapar? Diyanet İşleri Başkanı nasıl seçilir, nasıl atanır?

Diyanet İşleri Başkanının görev süresi ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş ..
Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?
Gündem

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Orhan Kemal Cengiz'in eski Türkiye, yeni Türkiye karşılaştırması yaparak kaleme aldığı yazı, kamuoyunda, "Tam FETÖ'cülerin taktiği" yorumunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay