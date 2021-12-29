Marmara Denizi’nde korkutan deprem
Son dakika: Marmara Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Gönen ilçesi açıklarındaki Erdek Körfezi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Gönen ilçesi açıklarındaki Erdek Körfezi’nde 3.0büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.