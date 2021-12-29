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Gündem Marmara Denizi’nde korkutan deprem
Gündem

Marmara Denizi’nde korkutan deprem

Son dakika: Marmara Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 18:36:00 - 2021-12-29 18:39:27
Marmara Denizi’nde korkutan deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Gönen ilçesi açıklarındaki Erdek Körfezi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Gönen ilçesi açıklarındaki Erdek Körfezi’nde 3.0büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

 

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