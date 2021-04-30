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Gündem Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü
Gündem

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü

Marmara Denizi'nde 3 aydır etkili olan deniz salyası Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yüzeye çıkarak denizi kahverengiye boyadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:43:00 -
Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü

Marmara Denizi'nde yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz yüzeyine çıkarak denizi kahverengi tonlara bürüdü. Balıkçılar 3 aydır etkili olan salyalar nedeniyle istedikleri verimi alamazken, denizde kahverengi rengi gören vatandaşlarda durumdan endişelendi. Balıkçılar, yeni sezonda salyaların bir an önce etkisini kaybetmesini ümit ettiklerini söyledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, “Deniz salyası balıkçılarımızın baş belası olmuş durumda. Halen daha devam ediyor. Büyük tekneleri olan arkadaşlarımız erken paydos etmek zorunda kaldılar. Şuanda da arkadaşlarımız herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar. İnşallah biran önce kaykay’dan kurtuluruz. Önümüzdeki sezon yolumuz açık olur. Limanın içerisinde dahil gördüğünüz gibi vurmuş durumda. Zaten ikinci bir sezon yaklaşıyor. Mevsimler bir durum olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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