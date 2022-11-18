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Gündem Markette yakalanan kadın hırsız ortalığı birbirine kattı
Gündem

Markette yakalanan kadın hırsız ortalığı birbirine kattı

İstanbul Güngören'de bir marketten hırsızlık yaparken yakalanan kadınlardan biri, raporu olduğunu ve polisin kendisine bir şey yapamayacağını belirterek olay çıkardı. O anlar müşteriler tarafından kameralara kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 11:49:00 - 2022-11-18 12:29:04

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Posta Caddesi'nde bulunan bir zincir markete 12 Kasım akşam saatlerinde gelen 2 kadın, ellerine aldıkları ürünleri çantalarına ve yanlarındaki poşetlere doldurmaya başlayınca market çalışanları tarafından fark edildi.

Kaçmaya çalışırken market kapısına sıkışan bir kadın, çığlık atmaya başladı. Sıkışan kadın kurtulup kaçmayı başarırken, diğer kadın market çalışanları tarafından içeride tutuldu. Durum, polis ekiplerine haber verildi.

“Benim ekmeğim kusura bakma”

DHA’nın haberine göre; yakalanan kadın çalışanlara bağırarak, “Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma. Benim raporum var, ne yapabilirler bana? Polis beni almıyor. Alıp götürse bırakacak." dedi.

Aynı anlarda telefonda biriyle de konuşan kadın şüphelinin, karnını göstererek, "Ben buradaki insanları öldüreceğim, kendimi de öldürteceğim. Ben neler yapacağım, görsünler. İnşallah bu bebek ölür." dediği duyuldu.

Olay anları kamerada

Hırsızlık şüphelisi gözaltına alınırken, marketteki o anlar müşteriler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Yorumlar

Mustafa

Allah seni bildiğin gibi yspsınn

Mustafa

Bunu pkk ve destekçisi yaptı
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