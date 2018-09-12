0553 313 94 23

Marketlerdeki indirim kurnazlığı

Piyasalar artık etiketlerle sahte indirim kampanyaları yapmaya başlıyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:39
Marketlerdeki indirim kurnazlığı

Döviz kurundaki yükselişi bahane ederek fiyatlarına fahiş zam yapan ve gramaj oyunuyla örtülü fiyat artışı yapan fırsatçı marketler vatandaş tepki gösterip, hükümet ceza kesince yeni bir yöntem keşfetti. Marketlerde bu seferde 'sözde indirim harekatı' başladı. "Her gün düşük fiyat", "Bu markete özel", "Bu etiketi takip et", "Çok iyi fiyat" başlıklarıyla indirim algısı yaratmaya çalışan marketler, azalan tüketici ziyaretleri ve düşen sepet ortalamalarını bu şekilde yükseltmeye çalışıyor.

YAPILAN İNDİRİM SAHTE Mİ?
Sabah’ın haberine göre; Tüketiciler marketlerin indirim yazılarının 'sahte' olduğunu belirtiyor. Patatesten domatese, makarnadan salçaya kadar aldıkları ürünlerde fiyatların artık günlük değiştiğini belirten tüketiciler, gramaj oyunundan sonra indirim oyunuyla vatandaşın yanıltıldığını söylüyor. Özellikle fiyatları artırıp sonra üzerini çizip 'indirim' yazan marketler, gerçek fiyatları vatandaşa indirimli gibi pazarlıyor.

ET FİYATLARI DÜŞTÜ
Marketlerde en dikkat çekenlerden biri de kırmızı et fiyatları. Şarbon haberleri nedeniyle kasap reyonlarına talep azalınca marketler de indirime sarıldı. Kıyma 46 liradan 34.50'ye indi. Kasaplar indirime rağmen ete rağbet olmadığını söyledi. Bazı yerli firmaların şarbon nedeniyle yüzde 100 doğal etiketiyle fiyatlara ekstra zam yaptığı gözlendi.

TİCARET BAKANLIĞI DENETLİYOR

Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki geçici dalgalanmaları bahane edip fiyatları artıran spekülatörlere yönelik 81 ilde eş zamanlı denetim başlatmıştı. Denetim ekipleri fiyatların aylık değişimlerini inceliyor. Normalin üzerindeki artışlarla ilgili işlem başlatılıyor. Denetimler 3 koldan gerçekleştiriliyor. Aykırılık tespit edilenlere cezai hükümler çerçevesinde yaptırım uygulanıyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 08:39
  1. market

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da genç kız ortalığı birbirine kattı!
    1. Adana'da genç kız ortalığı birbirine..
    2. İnşaatta büyüme sürdü
    3. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    4. Beykoz’da tapu sevinci
    5. Gayrimenkulde çözümün yeni merkezi
    6. Selim Arda Ermut Türkiye Varlık Fonu..
    7. Polisten geniş çaplı operasyon! 44..
    8. Güney Kore ile dev işbirliği
    9. Zafer Sönmez Türkiye Varlık Fonu..
    10. AND’dan kazançlı teklifler
    11. Antalya Kumluca’daki deprem kaç..
    12. Antalya'da korkutan deprem!
    13. Aleksis Çipras’tan Türkiye’ye Avrupa..
    14. Kazandıran da var bekleten de
    15. E-5'te motorlu polisler kaza yaptı!
    16. Türkiye'ye davet gelmişti! Heyet..
    17. ÖSYM ek yerleştirme boş kontenjanlar..
    18. Dolar euro güne nasıl başladı?
    19. Yeni atama kararları Resmi Gazete'de..
    20. Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?