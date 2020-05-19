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Market ve eczanelerde denetimler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dört günlük sokağa çıkma yasağında iki gün açık olan market ve eczanelere, sosyal mesafe ve maske fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:13:56 -
Market ve eczanelerde denetimler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dört günlük sokağa çıkma yasağında iki gün açık olan market ve eczanelere, sosyal mesafe ve maske fiyat denetimleri gerçekleştirdi.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasında, ilçe belediyeleri zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlerini sürdürüyor. Dört günlük sokağa çıkma yasağındaki açık olduğu günlerde market ve eczanelerde, sosyal mesafe ve fiyat denetimleri yapıldı. Ekipler marketlerin yanı sıra, eczanelerde de denetimlerini sürdürüyor. Eczanelerde en fazla 1 TL olması gereken maske fiyatları kontrol ediliyor. Haksız kazancın önüne geçilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yapılan denetimler Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü personelleri ile birlikte gerçekleştiriliyor.

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