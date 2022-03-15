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Dünya Mariupol'deki dehşet havadan görüntülendi
Dünya

Mariupol'deki dehşet havadan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 00:44:00 -

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus ordusunun saldırıları sürüyor.

Kentteki yıkım havadan görüntülendi

Kentteki yıkım havadan görüntülenirken, kentin birçok noktasından siyah dumanların yükseldiği ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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