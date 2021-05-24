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Ekonomi Marina nedir? Marina ne demek? Marina işletmesi nedir?
Ekonomi

Marina nedir? Marina ne demek? Marina işletmesi nedir?

Marina nedir anlamı? Yalıkavak Marina nedir? Mersin Marina nedir? Marina işletmesi nedir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında sık sık marina kelimesi geçmekte. Peki nedir bu marina? Marine işletmesi nedir? Marina ne işe yarar? Yalıkavak Marina'ya nasıl gidilir? Yalıkavak Marina nerede? İşte marina anlamı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:59:00 - 2021-05-24 17:08:29
Marina nedir? Marina ne demek? Marina işletmesi nedir?

Marina, küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı. Wikimedia Commons'ta Marina ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur. 

Marina kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı yat limanı olarak geçmektedir. 

Marina işletme bölümü nedir?

Marine İşletme bölümü, denizcilik kültürüne bilen, marina ve yat işletme sektörüyle ilgili eğitim almış, deniz turizmi alanında çevre bilinci ve ülke çıkarlarını ön planda tutan, denize ve turizme çok yönlü bakabilen deneyimli marina işletmecileri yetiştiren bir denizcilik önlisans programıdır.

Bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Bölüm öğrencilerine temel derslerin yanında işletmecilik, turizm, denizcilik sektörü ile alakalı meslek dersleri verilmekte; aynı zamanda öğrencilere staj yaptırılarak onların deneyim kazanması sağlanmaktadır.

Marina işletme mezunları nerelerde iş bulur?

Marinalar

Yat acenteleri

Yat Sigorta firmaları

Brokerlik şirketleri

Yat inşaa tesisleri

Yat üretim, bakım, onarım tersaneleri

Limanlar

Yalıkavak Marinası nedir?

Yalıkavak Marinası nerede? The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen yine TYHA tarafından 5 Altın Çapa sahibi Yalıkavak Marina, Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinasıdır. 620 yatı aynı anda ağırlayabilen, hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunan Yalıkavak Marina, konforlu tesisleri ve tecrübeli teknik servisiyle 140 metre uzunluğa kadar olan süper yatlara hizmet vermektedir.

Yalıkavak Marina'ya nasıl gidilir?

Yalıkavak'a gitmek için öncelikle Bodrum ilçe merkezine gitmeniz gerekmektedir. Bodrum ilçesine gerek hava yolu, gerek karayolunu kullanarak gelebilirsiniz. Bodrum ilçe merkezinden kalkan dolmuşlara binerek Yalıkavak'a ulaşabilirsiniz. Marina Yalıkavak semt merkezinde bulunuyor.

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