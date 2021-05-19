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Yerel Mardin'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Yerel

Mardin'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Küplüce mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 20:40:00 -
Mardin'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Küplüce mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AHJ 295 ve 63 SD 851 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, Azize, Methiye, Bahar, Beyzanur ve Orhan Akyol, Berfin ve Esra Aktaş ile ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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