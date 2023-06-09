Mardin’de Sultan Şeyh Musa Camii ve Külliye açılışı gerçekleştirildi

Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesinde bulunan Şeyh Musa Camii ve Külliye açılışı 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Cami ve külliye, Sultan Şeyh Musa Camii ve Külliye Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa edildi.

Program, okunan Kur’an tilaveti ile başladı.

Açılışta konuşma yapan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, yapılan cami ve külliye hakkında açıklamalarda bulundu.

Sultan Şeyh Musa külliyesinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Arınç, "Gerekli bilgileri valimiz çok öz bir biçimde anlattılar. Vakıflar genel müdürlüğüne böyle böyle bir imkanı tahsis ettikleri için teşekkür ederim. Şeyh Musa camisine elimizden geldiği kadar hizmet etmiştik. Bu muhteşem camide büyük gayretler sonucu hem bölge müdürlerimizi hem de hayırsever vatandaşlarımızın yardımı ile bu mükemmel hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Arınç’ın konuşmasının ardından Mardin Valisi Demirtaş da halka hitap ederek, "Mardin Sultan Şeyh Musa Camii ve Külliyesi’nin açılış törenine hoş geldiniz diyor; sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Şeyh Musa Camii ve Külliyesi’nin ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri Mardin’dir. Sayısız medeniyet bu kadim topraklarda yaşamış, kendisinden izler bırakmıştır. Farklı dinler ve inanışlar, kendisine mensup insanları, bu topraklarda ağırlamıştır. Bugün de üç büyük semavi dinin mensupları, kendi mabetlerinde birbirlerine saygı ve hürmet göstererek ilimizde yaşamaya devam etmektedir." dedi.

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Demirtaş, "İnançlarının gereği olan ibadetlerini, kendi mabetlerinde gerçekleştirmektedir. İlimizle özdeşleşen dillerin, dinlerin ve Kültürlerin kesişim noktası sözü, bu sayede ete kemiğe bürünmekte. Tüm dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları en yüksek tonda verilmektedir. Mevla, Mardin’imizde ve ülkemizin dört bir tarafında birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin.Bugün açılışını yaptığımız Şeyh Musa Külliyesi de ilimizin önemli inanç ve kültür duraklarından biridir. İlimiz ve bölge halkı tarafından çok iyi bilinen Şeyh Musa Ezzuli adına oluşturulan bulunduğumuz makam, misafirhanesi, sosyal donatıları ve bugün açılışını Yaptığımız Şeyh Musa Külliyesinde, burayı ziyaret eden konuklarımıza hizmet veren bir mescidimiz vardı. Gelen ziyaretçi sayısının yoğunluğu nedeniyle bu mescit, ihtiyaca cevap veremiyordu. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında yapılan protokol neticesinde işte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz camimiz inşa edilmiştir." ifadelerini aktardı.

Program , takdim edilen plaket ve dua ile son buldu. (İLKHA)