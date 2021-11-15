Mardin'de hareket halindeki TIR alev aldı! Şoför öyle birşey yaptı ki...
Nusaybin-Kızıltepe yolunda seyir halinde olan tırda yangın çıktı. Sürücünün hızlı birşekilde çekici kısmını dorseden ayırmasıyla yangının büyümesi önlendi.
Edinilen bilgilere göre D400 Karayolu Nusaybin-Kızıltepe mevkiinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten ötürü hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücünün yangını erken fark etmesi ve aracı kenara çekerek tırın çekici bölümünü dorseden ayırması olası bir facianın önüne geçti.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (İLKHA)