Mardin'de güneş tutulmasıyla birlikte, cemaatle 'küsuf namazı' kılındı...

Mardin'de güneş tutulmasıyla birlikte, Şakir Nuhoğlu Camii’nde Küsuf Namazı cemaatle birlikte kılındı.

Küsuf namazını kılmadan önce Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, namazla ilgili günün önemine binaen önemli açıklamalarda bulundu.

Küsuf namazıyla ilgili konuşan Çelik, "Yüce Rabbimiz güneşi ve ayı kendisine varlığına delil olarak bir mucize olarak yaratmıştır. Şems süresinde buyurduğu gibi ' Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, onu izlediğinde Ay'a andolsun, onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun' güneş ve Ay'a yemin etmiştir. Rabbim bu güzel ve özel güne bizleri kavuşturduğundan Allah'a hamd u senalar olsun." şeklinde konuştu.

Sohbetin ardından Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik namazı cemaatle eda ettikten sonra İslam Ümmeti için dualar edildi. (İLKHA)