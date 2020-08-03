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Aktüel

Mardin'de 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-03 23:55:19 -
Mardin'de 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu öldü

MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'ndeki evlerinde babası Şeyhmus Tuna'ya ait ruhsatlı tabancayla oynayan Ahmet Yasin Tuna, silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Silah sesini duyan çocuğun yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuna'yı Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tuna, burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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