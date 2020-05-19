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Mardin ve Batman'da Kadir Gecesi dolaysıyla program düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:51:17 -
Mardin ve Batman'da Kadir Gecesi dolaysıyla program düzenlendi

MARDİN/BATMAN (AA) - Mardin ve Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafında Kadir Gecesi dolayısıyla Şakir Nuhoğlu Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyularak program düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılım sağlamadığı programda, mukabele okumasının ardından hatim duası edildi.

İlahi ve kasidelerin söylendiği programda, İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

Çiçek, şöyle dedi:

"Zorlu süreçte camilerimizin kapıları açık olsa da cemaatten mahrumuz. Ramazan boyunca Mardin'de birçok ilimizde olduğu üzere camilerimizin kapılarını açtık, her gün hatim okuduğumuz öğle namazı sonrasında ikindi namazı sonrasında 10'ar sayfa olmak üzere bütün imam kardeşlerimiz Kur'an tilavet ettiler."

- Batman

Batman Belediyesinin organizasyonuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolaysıyla sokağa çıkma kısıtlaması yaşayanlar için Kadir Gecesi dolayısıyla üstü açık araçta 3 dilde ilahi okundu.

Yerel sanatçılardan oluşan koro, kentin işlek cadde ve sokaklarında üstü açık araçla Türkçe, Kürtçe ve Arapça seslendirdikleri ilahilerle vatandaşlara moral verdi.

Vatandaşlar da evlerinin pencereleri ve balkonlarında alkışlarla sanatçılara eşlik etti.

Vatandaşlar konser için ilgililere teşekkür etti.

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