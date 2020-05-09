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Yerel

Mardin sokağa çıkma kısıtlamasının 1’inci gününde sessizliğe büründü

Medeniyetler şehri Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasının 1’inci gününde sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:46:05 -
Mardin sokağa çıkma kısıtlamasının 1’inci gününde sessizliğe büründü

Medeniyetler şehri Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasının 1’inci gününde sokaklarda sessizlik hakim oldu.


Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasının 1’inci gününde vatandaşların kurallara uyması sokakları sessizliğe bürüdü. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak’ta 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 gün uygulanan sokağa çıkma kıstlamasının 1’inci gününde Mardin’de, kuşların hayvanların doğada oluşturdukları sesler hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden olan Vali Ozan Bulvarı kısıtlamasının olmadığı günlerde çok yoğun trafik akışına sahip olurken, sokağa çıkma kısıtlamasının 1‘nci gününde boş kaldı. Fırın ve eczanelerin açık olduğu kentte görevli polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürdü.

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