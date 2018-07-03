Mardin oylarını görünce Perinçek'in yüzü güldü!

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık yazarı Doğu Perinçek 24 Haziran'daki çifte seçimleri değerlendirdiği yazısında partisinin Güneydoğu'daki yükselişinden bahsetti. Mardin'de 1 Kasım'da 67 kişiden oy alan Vatan Partisi'nin 14 kat artış kaydettiğini söyleyen Perinçek yeni oyun 983 kişi olduğunu bildirdi.

"Seçimin belki de en önemli sonucu, HDP’nin Güneydoğu oylarındaki düşmedir" diyen Perinçek, CHP'nin HDP'ye oy desteğinde bulunduğunu söyledi.

OYLARI HUZUR TALEBİ BELİRLEDİ

Güneydoğu bölgesinde AK Parti, MHP ve Vatan Partisi oylarının artışındaki en önemli etkenin bölücü teröre karşı kararlı duruş olduğunu belirten Perinçek, oyları bölge insanının huzur talebinin belirlediğini söyledi.

''MİLLET İTTİFAKI, HDP'Yİ ŞİRİN GÖSTERMEK İÇİN ÇALIŞTI''

"Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı, HDP’yi şirin göstereceğim diye kendisini feda etti" iddiasına yazan Perinçek "Yalnız CHP değil, İyi Parti ve Saadet Partisi de HDP’nin oylarını çoğaltmak için ellerinden geleni yaptılar" ifadesini kullandı.

Partisinin 24 Haziran seçimlerinde en düşük oyu almasına rağmen Güneydoğu oylarında önemli yükseliş kaydetti diyen Perinçek "Partin yer yer 14 kata varan yükselişler gösterdi. Şu tablo bize çok şey söylemektedir" dedi ve şu rakamları paylaştı: