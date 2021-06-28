Fenerbahçe'de yapılan seçimli kongrede Ali Koç yeniden başkan seçildi. Ali Koç’un yeniden Fenerbahçe Başkanı lomasından sonra şimdi gözler Fenerbahçe yeni teknik direktörünün kim olacağında. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merakla bekleniyor. Ali Koç kararını bugün açıklayabilir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 3 teknik direktörle görüştüğünü duyurmuştu. İsmi anılan teknik adamlar, Andre Villas-Boas, Marco Silva, Paulo Fonseca ve Slaven Bilic. Bu isimlerden en fazla Marco Silva’nın ismi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçiyor. Peki Marco Silva kimdir? Marco Silva nereli? Marco Silva hangi takımları çalıştırdı? Marco Silva hayatı biyografisi.

Marco Silva kimdir?

1977 doğumlu olan Marco Silvo Portekiz asıllı teknik adam. Yönetim kariyerine 2011 yılında Estoril Praira’da sportif müdür olarak başlayan Silva, 2014’te ise Sporting’in teknik direktörü oldu.

2015- 2016 yıllarında Olympiakos, 2016-2017 yıllarında Hull City ve Watford’u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam 2017-2018 yıllarında ise Everton’un başındaydı. 2019’dan bu yana ara veren Silva’nın Fenerbahçe ile birlikte yeniden yönetime geri döneceği iddia edildi. Portekiz basınında yer alan iddialar sonrasında gözler sarı lacivertli kulüpten gelecek açıklamalara çevrildi. Portekizli teknik adam 1997-2011 yılların arasında ise futbolculuk kariyerine sahipti. Futbolculuk kariyerinin tamamını Portekiz’in farklı takımlarında geçirdi.