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Spor Marco Reus'un Dortmund karnesi kendi dahil herkesi üzdü
Spor

Marco Reus'un Dortmund karnesi kendi dahil herkesi üzdü

Yeniakit Publisher
2023-05-28 00:06:00 -
Marco Reus'un Dortmund karnesi kendi dahil herkesi üzdü

Alman yıldız Marco Reus, 2012 yazında son şampiyon Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra kulüpte geçirdiği tüm sezonlarda Bayern Münih şampiyon oldu. 33 yaşındaki futbolcunun bu kötü istatistiği futbolseverler tarafından büyük şanssızlık olarak nitelendirildi.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da kaptan Marco Reus'un yaşadığı şampiyon olamama sendromu yine devam etti.

2012 yazında Borussia Mönchengladbach'tan o sezonun şampiyonu Borussia Dortmund'a transfer olan Alman yıldızın takıma katılmasının ardından oynanan 11 sezonda da şampiyonluğa ulaşan taraf Bayern Münih oldu.

Kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu kazanamayan Marco Reus, 11 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund ile çıktığı 386 maçta 161 gol 121 asist kaydetti.

Reus, Dortmund'a geldiği yıldan beri şampiyon olan tek takım Bayern Münih oldu

2022/23 B Münih
2021/22 B Münih
2020/21 B Münih
2019/20 B Münih
2018/19 B Münih
2017/18 B Münih
2016/17 B Münih
2015/16 B Münih
2014/15 B Münih
2013/14 B Münih
2012/13 B Münih
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