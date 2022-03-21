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Spor Marcao'dan İtalya'ya sürpriz çıkarma!
Spor

Marcao'dan İtalya'ya sürpriz çıkarma!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yükselişinde performansıyla göz dolduran Marcao flaş bir hamle yapıyor. Brezilyalı oyuncu Marcao'nun, Milli arada transfer görüşmeleri için İtalya'ya gideceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:13:00 -
Marcao'dan İtalya'ya sürpriz çıkarma!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yükselişinde performansıyla göz dolduran Marcao flaş bir hamle yapıyor. Brezilyalı oyuncu Marcao'nun, Milli arada transfer görüşmeleri için İtalya'ya gideceği öğrenildi.

Liglerin Milli araya girmesi sonrası Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, takıma 4 günlük izin verdi. Milli takımlarına gitmeyecek oyuncular ise bunu kısa süreli tatil olarak değerlendirdi. Bu isimlerden biri de Marcao. Brezilyalı oyuncunun transfer görüşmeleri için İtalya'ya gideceği iddia edildi.

Fotospor'un haberine göre; Pena'nın İspanya'ya, Halil, Babel, Ömer Bayram ve van Aanholt'un Amsterdam'a, Gomis ve Feghouli'nin Paris'e gideceği öğrenildi. Asıl sürpriz ise Marcao'nun Pulgar'la beraber İtalya'ya gitmek için hazırlık yapmaları oldu. İkilinin Milano uçağına yer ayırttığı, Şilili oyuncunun oradan Floransa'ya gidebileceği, ancak Marcao'nun İtalya seferinin nedenin transfer için olduğu dedikodusu yayıldı.

Marcao'nun İtalya'da, Serie A haklarını alan menajeri Gardi ile bir araya gelerek sürpriz bir transfer görüşmesi yapacağı iddiaları ayyuka çıktı.

PERFORMANSIYLA YANKI UYANDIRDI

Galatasaray'ın son 16 turuna kadar yükselip Barcelona'ya elendiği Avrupa Ligi serüveninde performansıyla herkesin beğenisini kazanan Marcao, Avrupa temsilcilerinin de dikkatini çekmişti. Marcao için birçok maça temsilciler gelip oyuncuyu yerinde takip etmişti.

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