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Dünya Marburg virüsü bir ülkeye daha sıçradı!
Dünya

Marburg virüsü bir ülkeye daha sıçradı!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 09:43:00 -
Marburg virüsü bir ülkeye daha sıçradı!

Geçtiğimiz temmuz ayında Gana'da tespit edilen ve daha sonra salgın olarak kaydedilen Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü Tanzanya’ya sıçradı.

Tanzanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, salgının kontrol altına alındığını ifade ederek, daha fazla yayılmadığını dile getirdi. Mwalimu, 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü aktararak, bu kişilerle temas eden 161 kişinin de izlendiğini söyledi.

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