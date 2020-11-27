Maradona'nın Galatasaray'a karşı oynadığı maç
Diego Armando Maradona'nın Galatasaray'a karşı oynadığı maç videosu tekrar gündeme geldi.
Dünyaca futbolun efsanesi olarak bilinen Diego Armando Maradona geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Maradona ile ilgili Türkiye’den de açıklamalar yapıldı. Arama motorlarında Maradona’nın Galatasaray oynadığı maç araştırıldı.
Efsane futbolcunun Galatasaray ile oynadığı maç görüntüsü tekrar gündeme geldi.