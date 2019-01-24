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Maradona'dan alkışlanacak Maduro açıklaması

Hayatı boyunca futbolculuğu kadar, anti-emperyalist siyasete yakın çizgisiyle de dikkat çeken Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, "Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro ile birlikteyim." açıklamasında bulundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:31
Maradona'dan alkışlanacak Maduro açıklaması

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, ülkesindeki iktidarın aksine, Amerikan destekli darbe ile devrilmek istenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdi.

"Maduro ile birlikteyim"

Maradona, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değişmeyeceğim. Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro ile birlikteyim. Venezuela'yı yöneten halk var. Onları seviyorum."

Destek mesajları yağıyor

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi sonrasında Maduro'ya birçok ülkeden ve kişiden destek mesajları geliyor.

Maduro'dan Erdoğan açıklaması

Maduro'ya ilk destek mesajı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Maduro, halka yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün" açıklamasında bulundu.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevinden alınması çabalarının yasadışı olduğunu söyledi.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela lideri Maduro'ya destek çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:31
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