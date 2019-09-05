Maradona Kulübeye geri dönüyor!

Arjantin efsanesi Diego Maradona avukatı Matias Morla, o dönem ayrılığı, "Maradona, Dorados'un teknik direktörlüğü görevine devam etmemeye karar verdi. Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda, sağlığına zaman ayıracak. Omuz ve dizinden iki ameliyat geçirecek. Tüm Dorados ailesine minnettarız. Rüyamıza daha sonra devam edeceğiz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Matias Morla, aradan geçen kısa süre sonrası yeni bir açıklama yaptı ve "Diego Armando Maradona, Arjantin'in önemli takımlarından Gimnasia la Plata'dan aldığı teknik direktörlük teklifine çok olumlu yaklaştı ve kulübeye geri dönmek için büyük bir heyecan yaşıyor" dedi.

Maradona'nın teknik heyetine dahil etmek istediği Arjantin futbolunun unutulmaz golcülerinden Gabriel Batistuta ise, "Gerçekten üzerinde durmam gereken bir teklif olmasına karşın Maradona'ya nazik daveti için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Ayağımdaki protezi çıkarmak için ameliyat olmam gerekiyor zira şu an yürümekte dahi zorluk yaşıyorum" yanıtını verdi.

58 yaşındaki Maradona, son olarak çalıştırdığı Meksika ekibi Dorados'un başında 20 karşılaşmaya çıkarken, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.