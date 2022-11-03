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Yerel Mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Yerel

Mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:43:00 - 2022-11-03 18:54:44
Mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde, evde mantardan yapılan yemeği yiyen Emine D. (68) bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan Emine D. (68) önce ilk müdahaleyi Alaplı Devlet Hastanesi'nde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Emine D.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Jandarma konu ile ilgili tahkikata başladı.

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