Mantar zehirlenmelerine karşı uyarı!

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, sonbahar mevsimiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de mantardan zehirlenme vakalarında artış kaydedildiğine işaret etti.

Doğadan toplanan mantarlar içinde tüketim kalitesi yüksek olanların yanında zehirlilerinin de bulunduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dağlı, "100'ün üzerindeki zehirli mantar türünden özellikle 10'unun ciddi anlamda ölümcül olduğunu hatırlatmak isterim. Mantarları iyi tanımayan kişiler, yenilebilen türlerle zehirli mantarları kolaylıkla karıştırabilmektedir. Mantar zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olunmalı, doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalıdır." ifadesini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde çok büyük mantar zenginliği bulunduğuna dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Eğer mantarları iyi tanımıyorsanız kesinlikle toplamayın ve risk almayın. Mantar yenildikten sonra 2 saate kadar ortaya çıkan zehirlenme belirtileri sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı, kusma, terlemedir. 6 saat sonra gelişen zehirlenme belirtileri de bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organlara bağlı belirtiler olmaktadır. Bu belirtiler görüldüğü an en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

AA