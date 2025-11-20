Mantar toplamaya gitmişti! 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz, 17 Kasım’da mantar toplamak üzere evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Akşam evine dönmeyen Yavuz'un yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 4 gündür süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Yavuz'un cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu. Yavuz’un cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Valilikten açıklama geldi

Çankırı Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz Bayramören ilçesi, Yaylatepesi Köyü mevkiinde, 17 Kasım 2025 tarihinde öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla ikametinden ayrılarak kaybolduğu bildirilen 82 yaşındaki kadın vatandaşımızı arama çalışmaları, yoğun bir faaliyetin ardından üzücü bir şekilde sonuçlanmıştır. Arama çalışmalarına; Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç, 1 termal drone ve 2 drone, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 37 personel ve 5 araç, 1 arama köpeği, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeği, Çankırı AFAD’dan 8 personel, 2 araç ve 1 termal drone, Ankara AFAD’dan 8 personel, 1 araç ve 1 termal drone, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personel ve 1 araç olmak üzere; toplamda 141 resmi personel ile birlikte 30 vatandaşın desteğiyle aralıksız devam eden arama faaliyetleri neticesinde, kayıp vatandaşımız, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında evinden kuş uçuşu 2 km uzak mesafede ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili adli tahkikat derhal başlatılmıştır. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.