TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni yine CHP provokasyonuna dönüştü. Provokasyonun fitilini ateşleyen Tanal’ın burnu ise çıkan arbede sırasında AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’in yumruğu ile kanadı.
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni CHP provokasyonuna dönüştü. CHP’lilerin yemin ettirmek istemediği Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin çemberi içinde yemin ettiler.
Bu sırada Ak Partili vekillerin üzerine yürüyen CHP’lilerin başını çeken ‘TOMA Mahmut’ lakaplı Mahmut Tanal’ın burnu, arbede sırasında kendini korumak isteyen Ak Parti milletvekili Osman Gökçek’in yumruğu ile kanadı.
Her provokasyonda önde giden Tanal ile CHP’lilerin Meclis’teki görüntülerini görenler ‘Vekil değil sanki eşkıyalar’ demekten kendini alamadı.