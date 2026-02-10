  • İSTANBUL
SON DAKİKA
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Edinilen bilgilere göre, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

 

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yorumlar

Yorumlar

sasa

CHP; Rüşvet Taciz Tecavüz Yalan İftira içki eğlence Batı Tapıcılık vs. vs.

Küçüğün rızası var mıymış

Küçüğün rızası var mıymış?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
