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Mansur Yavaş'tan sahte senet açıklaması

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkındaki 'sahte senet' iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 11:22
Mansur Yavaş'tan sahte senet açıklaması

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkındaki 'sahte senet' iddialarıyla ilgili "Asıl mağdur benim. Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur." dedi.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

Alnımız ak yürüyoruz. Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiçbir komplo bizi yolumuzdan alamayacaktır. Gerek haberi yapan gazete, haberlere dayanarak adil yargılamayı etkilemek isteyen Mehmet Özhaseki ve Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Anketlere yansıyan fark, rakibimiz tarafından olgunlukla karşılanmamıştır. Aday olmamla birlikte asılsız iddialarla seçmen karşısında itibarım zedelenmeye çalışılmıştır. Sanki suçmuş gibi Makedon olduğum söylenerek itibarım azaltılmaya çalışılmıştır. Ardından ‘Taksicileri Kızılay’a sokmayacak’ denildi. Demokratik ve hilesiz bir yarışta sandıktan çıkamayacağını anlayanlar, duvarlara ‘Yavaş Yavaş devrim’ sloganları yazdırdılar. Şikayetçi olduk. Bizim PKK ile ittifak yaptığımız yönünde iftira atmaya çalıştılar. Bunlar çare olmayınca, belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı yerine 20 bin PKK’lının işe alınacağı duyuruldu.

Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyanın özeti şudur: Bu şahıs resmi evrakta sahtecilik, şantajdan hapis cezası almış bir kişidir. Avukatlığını yaptığım şirketin ödemesini alıp kaçmış, şahsıma bıraktığı seneti icraya verdiğimde, senetteki imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bir suçun mağdurunun suçlu ilan etmek çirkef iddiadır. Rakibim bu şahsı bana karşı maşa yapmaktadır. Yargıtay’ın onayladığı herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır. Şahsın bana verdiği sahte senetle ilgili bir icra inkar kararı vardır.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:22
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. sahte senet

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  • deryaderya6 dk önce
    pkk uzantısı hdp ile ittifak yaptınız alenen ortada neyi saklıyorsun. Çıkıp genel başkanın hdp ye bir kelimesöyleyebiliyor mu.yalanlar üzerine siyaset yürütüyorsunuz. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz.

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